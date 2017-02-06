Освобождение Сущенко может занять многие месяцы, - Фейгин

Российские спецслужбы выманили украинского журналиста в Москву, чтобы в дальнейшем использовать как "обменный материал"

Адвокат незаконно задержанного в Москве украинского журналиста Марк Фейгин считает, что ситуация у его подопечного не тупиковая.

Об этом передает ЛІГА.net.

"Я считаю, что у Романа Сущенко ситуация предпочтительная... Роман является журналистом и фактически он похищен - те оперативные действия, которые в отношении него велись со стороны ФСБ на протяжении некоторого времени для того, чтобы его выманить в Москву - они имели своей целью получить его в качестве обменного материала. В этом нет никаких сомнений, я это вижу из материалов дела", - сказал он.

По словам Фейгина, освобождение Сущенко возможно, скорее всего, только после вступления приговора российского суда в силу после второй инстанции. "Это может занять месяцы, многие месяцы", - добавил адвокат.

Напомним, 2 октября 2016 года российские СМИ сообщили о задержании 30 сентября в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, который приехал туда по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный "является сотрудником ГУР Минобороны Украины".

7 октября журналисту предъявили обвинение в шпионаже и арестовали.

25 января Лефортовский районный суд Москвы продлил арест Сущенко на три месяца.