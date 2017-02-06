В СБУ передумали запрещать Ле Пен въезд в Украину

В Службе безопасности оценили имеющуюся информацию и мнения ведомств и решили не объявлять Ле Пен персоной нон-грата

Украинская сторона не принимала решения о запрете въезда в страну кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен. Об этом сообщил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук, передает Интерфакс-Украина.

"Решение о запрете въезда не принималось. По результатам оценки всей информации и мнений ведомств было принято коллегиальное решение на данный момент не запрещать въезд", – сказал Ткачук.

Напомним, кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку оккупации Россией Автономной республики Крым.

3 января 2017 года в МИД Украины высказали возмущение ее высказыванием. В свою очередь, СБУ направила в МИД письмо для согласования возможностей запрета въезда Марин Ле Пен в Украину.