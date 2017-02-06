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Главная » Страна » Расследования по делам журналистов, пострадавших на Евромайдане, были поверхностными, - НСЖУ

Расследования по делам журналистов, пострадавших на Евромайдане, были поверхностными, - НСЖУ

Расследования по делам журналистов, пострадавших на Евромайдане, были поверхностными, - НСЖУ
Фото: Корреспондент

Многие дела в суде провалились из-за непрофессионально проведенных предварительных расследований

06.02.17 19
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Международные организации обеспокоены неэффективностью расследования случаев покушения на свободу слова в Украине и призывают украинские власти объективно расследовать все преступления, связанные с журналистами.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на официальный портал Международной федерации журналистов.

Исполняющий обязанности председателя НСЖУ Сергей Томиленко был одним из главных докладчиков на международной конференции по безопасности журналистов, прошедшей 3 февраля.

В частности, Томиленко отметил, что расследования по делам журналистов, пострадавших во время событий на Майдане Незалежности в Киеве в конце 2013 - начале 2014 года, были неполными или поверхностными. В то время как некоторые дела были переданы в суд, многие провалились из-за непрофессионально проведенных предварительных расследований.

Он привел пример дела фотокореспондента Игоря Ефимова из города Черкассы. Несмотря на то, что следствие по факту его избиения продолжалось три года, подозреваемый в избиении Ефимова был оправдан в результате процедурных сбоев. В настоящее время по этому делу подана апелляция.

"Мы сейчас проводим расследование всех случаев инцидентов с журналистами и обращаемся к жертвам с инициативой подавать второй иск или апелляцию. Тем не менее, большинство из них отказываются, потому что не доверяют сотрудникам полиции и не верят в объективное расследование", - сказал он.

Напомним, по словам экс-генсека ООН Пан Ги Муна, за последние десять лет в мире погибли более 700 журналистов. "Иными словами, каждые пять дней один журналист лишался жизни только за то, что он доводил до общественности последние известия и информацию", - констатировал Пан Ги Мун. 

 

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