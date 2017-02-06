Янукович решил попытать счастья в ЕСПЧ

Защита беглого экс-президента Виктора Януковича решила обратиться в Европейский суд по правам человека по делу о его заочном осуждении. Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк в эфире 112 Украина.

"Защита сегодня получила неоспоримые основания для неотложного обращения в Европейский суд по правам человека по делу о государственной измене. Сегодняшний беспрецедентный факт отказа Апелляционного суда начать рассмотрение жалобы защиты на решение Печерского районного суда относительно специального (заочного) расследования является для этого достаточным доказательством", - отметил Виталий Сердюк.

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Он также добавил, что это решение Апелляционного суда будет положено в качестве основного доказательства политического давления на судебную систему в Украине по этому делу.

Напомним, ранее сегодня Апелляционный суд Киева отказался рассматривать жалобу защиты экс-президента Виктора Януковича на решение Печерского районного суда Киева о предоставлении разрешения на проведение заочного досудебного специального расследования против него.