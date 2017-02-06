В понедельник въезд грузовиков в Киев запрещен до 20:00

В Киеве продлили ограничение на въезд грузовиков до 20:00 понедельника, 6 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Решение было принято во время заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Чтобы не создавать помех для работы снегоуборочной техники, было решено не отменять ограничение на въезд в город крупногабаритного транспорта.

Учитывая существенное ухудшение погодных условий, власти Киева призывают водителей не выезжать в город на собственном автотранспорте без крайней необходимости, отдав предпочтение коммунальному общественному транспорту.

Тех водителей, которые выехали в город, призывают соблюдать правила дорожного движения и не парковать автомобили на обочинах или в неположенных местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Припаркованные на проезжей части автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы.

Напомним, в понедельник из-за непогоды был ограничен въезд грузового транспорта в Киев.