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Главная » Страна » Дела, переданные НАБУ в суд, просто лежат там уже полгода, – глава миссии ЕС

Дела, переданные НАБУ в суд, просто лежат там уже полгода, – глава миссии ЕС

Дела, переданные НАБУ в суд, просто лежат там уже полгода, – глава миссии ЕС
Кястутис Ланчинскас / Фото: pushkinska.net

Ждать создания антикоррупционного суда нет времени

06.02.17 68
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Украина разработала систему борьбы с коррупцией, и на самых высоких уровнях власти эта система заработала достаточно эффективно. Об этом заявил председатель Консультационной миссии ЕС Кястутис Ланчинскас, передает Европейская правда.

Он прокомментировал инициативы урезать полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины и спектр дел, за которые отвечает только оно.

"Наше отношение к этому однозначно негативное, мы об этом говорили не один раз, и официально, и публично, и в наших документах. Посмотрите, НАБУ существует чуть больше года, а у них уже расследуется около трехсот дел, около 50 уже переданы в суд. А это означает, что правоохранительный орган работает, и надо дать ему развиваться. Урезать его полномочия – это несерьезно", – отметил представитель ЕС.

По его словам, "здесь снова не хватает окончания цепочки".

"НАБУ начало расследование, закончило, передало спецпрокурору, прокурор оценил, они вместе передали дело в суд. А в суде уже есть дела из НАБУ, которые почти полгода просто лежат – суд с ними ничего не делает. Международное сообщество считает, что это – негативное явление. И украинское общество тоже это видит", – отмечает он.

По убеждению Ланчинскаса, логическим завершением должны быть приговоры суда – оправдательные, обвинительные, любые.

"Нам объясняют, что нужно подождать создания антикоррупционного суда. Но когда он будет создан? Пока отберут судей, пока будут пройдены все процедуры, пока они заработают... Так что нужно решать, как разблокировать процесс при нынешней системе. И я считаю, что у украинской стороны есть все возможности для разрешения этой проблемы. Дело в том, что в тех судах, куда НАБУ направляет дела, не всегда хватает судей. Но можно же командировать туда судей из других судов, чтобы они начали работу. Так что эту проблему можно решить, и довольно быстро" – сказал председатель Консультационной миссии ЕС.

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