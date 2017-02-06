Авиакомплекс предназначен для выполнения задач по аэроразведке на больших расстояниях

В Государственном научно-испытательном центре Вооруженных Сил Украины, на аэродроме вблизи Чернигова, начались испытания отечественного беспилотного летательного аппарата "Лелека-100". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Во время испытательных работ планируем оценить массогабаритные и аэроэргономичные показатели "Лелеки", а также возможности работы оператора комплекса в экстремальных условиях", – рассказал полковник Владимир Дмитриев.

Авиакомплекс "Лелека-100" оснащен современным авиационным и радиоэлектронным оборудованием, предназначен для выполнения задач по аэроразведке на больших расстояниях и является более бесшумным и неуловимым для радаров в отличие от предыдущих разработок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укроборонпром обещает делать 100 беспилотников в год

Наряду с испытаниями на аэродроме военные выполняли доподготовку инструкторов, которые в ближайшее время отправятся в район АТО, где будут учить операторов другого БПЛА – комплекса А1-С "Фурия" непосредственно в боевых условиях. Тренировочные полеты "Фурии" прошли в сложных погодных условиях при низкой температуре.

По данным Минобороны, комплекс А1-С "Фурия" уже прошел "боевое крещение" в районе военных действий и имеет положительные характеристики.