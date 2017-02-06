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Главная » Страна » Новости партнеров Лауреаты общенациональной программы «Человек года– 2016» в номинации «Деятель искусств года»

Новости партнеров Лауреаты общенациональной программы «Человек года– 2016» в номинации «Деятель искусств года»

06.02.17 22
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 Антоний БАРЫШЕВСКИЙ

Солист Национальной филармонии Украины, лауреат международных конкурсов

Три главных события 2016 года по Вашей версии:

  1. Запись всех сонат Галины Уствольской на Немецком радио в Берлине;
  2. Осуществлённая мечта – препарировать рояль и исполнить на нём Сонаты и интерлюдии Джона Кейджа;
  3. Дебюты в двух крупных залах Европы – Концертгебау в Амстердаме и Концертхаус в Берлине.

Ваша «Формула успеха»: Больше заниматься, осваивать новое, всё остальное – с Божьей помощью.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Концертирующим пианистом.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Сыграть и записать  полностью все «20 взглядов на младенца Иисуса» Оливье Мессиана.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете? Успех это либо что-то одно из списка, либо комбинация. А список таков: яркая индивидуальность, удача, маркетинг.

Ваш любимый афоризм? «Всё относительно» и тот факт, что этот афоризм тоже относителен. Как и всё.

Кого вы считаете самым ярким гением всех времен и народов? Иоганна Себастьяна Баха.

Что вам больше всего мешает в вашей профессии? Лень.

Когда, по-вашему, творчество становится искусством? Когда оно преодолевает границы привычного, приобретает многомерность и парадоксальность, достигает новой духовной глубины.

Если счастье не в деньгах, то в чем? J А если все-таки в деньгах, то почему? В детстве мы с друзьями часто загадывали желание, чтобы иметь такой кошелёк, в котором всегда есть деньги, сколько бы ты из него не доставал. Это неплохо иметь такой кошелёк, но счастье из него не достанешь.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... облокочусь».

Кому в этой жизни Вы завидуете? Тем, кто ответил остроумно на этот вопрос.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Их два: любовь к себе и нелюбовь к себе.

Если бы в Вашу честь кулинары назвали какое-нибудь блюдо – что это будет? Пусть назовут моим именем бар в городе Ижевск. Ижевский бар «Барышевский».

Есть ли у Вас любимая книга? Это скорее сборники стихов: Мандельштама, Заболоцкого, Лышеги.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Хотел бы перенести в Киев Гамбургскую филармонию.  Символизировала бы стремление идти по пути инноваций в культуре и обществе.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Ца233ауа32к3а.

Представьте, что ко Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?  В село Миськи Млыны Полтавской области.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни? Главное – рождение дочери. 

Какое занятие для  Вас -  лучший отдых? Путешествие.

Дмитрий БОГОМАЗОВ

Режиссер-постановщик Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, заслуженный деятель искусств Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2016 году: Театральная премия «Киевская пектораль» в номинации «Лучший музыкальный спектакль» за спектакль «Пой, Лола, пой!», поставленный в драматическом театре - Киевском академическом театрае драмы и комедии на левом берегу Днепра. Назначение в состав членов комитета Национальной премии имени Тараса Шевченко - высшей государственной награды Украины в области культуры и искусства. Номинация в лауреаты Общенациональной программы «Человек года-2016»

Ваше жизненное кредо: Все делать как впервые, ничего не делать «по привычке», не переставать удивляться.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Конечно, футболистом.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Отправится со своей женой в кругосветное путешествие.

Быть сегодня успешным – это… Быть оптимистом и вкалывать как Папа Карло.

Ваш любимый афоризм? Не в деньгах счастье!

Кого вы считаете самым ярким гением всех времен и народов?: Шекспира.

Что вам больше всего мешает в вашей профессии? Отсутствие контекста.

Когда, по-вашему, творчество становится искусством? В театре – когда в зале сидит просвещенная публика.

Если счастье не в деньгах, то в чем? В том, что тебе интересно проживать каждый отпущенный тебе день.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я… Верну Крым и закончу войну на Донбассе»

Кому в этой жизни Вы завидуете? Молодым. У них все впереди.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Лень

Какое блюдо способно поднять Вам настроение?: Виски.

Есть ли у Вас любимая книга? «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Сервантеса.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Лоренцо Медичи – это был государственный деятель, при котором расцветали науки и искусства.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? В киевский рельеф прекрасно бы вписались Висячие сады Семирамиды.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Украина.

Представьте, что ко Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? «У далекий край — аж на Донбасс».

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Достижение – это моя семья, ошибка – начать курить.

Какое занятие для  Вас -  лучший отдых? Путешествия.

Анатолий СОЛОВЬЯНЕНКО

Главный режисер Национальной оперы Украины, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины имени  Тараса Шевченко, кавалер Орденов «За заслуги» 1,2,3 степеней, кавалер Ордена Чести Грузии, кавалер Ордена «Звезда Италии»

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2016 году: постановка масштабнейшей оперы Джузеппе Верди «Набукко» на киевской сцене.

Ваша «Формула успеха»: разбивать путь к главной цели на достижение конкретных задач и всегда следовать намеченному плану.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Сначала плотником, потом режиссером.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Я занимаюсь любимым делом – делом моей жизни, поэтому, главная моя мечта иметь возможность творить, как можно дольше.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете? Успех для меня – это делать то, что интересно людям и то, что приносит им удовольствие.

Ваш любимый афоризм? Я очень оптимистичный человек, поэтому, даже если на душе «не сладко», на вопрос «как дела?», я отвечу «дела неважные, но идут прекрасно»!

Кого вы считаете самым ярким гением всех времен и народов? Микеланджело и Верди

Что вам больше всего мешает в вашей профессии? Я обожаю в своей профессии все.

Когда, по-вашему, творчество становится искусством? Когда оно получает признание тех, кому адресовано.

Если счастье не в деньгах, то в чем? J А если все-таки в деньгах, то почему?  Счастье не в деньгах, в их количестве, а, если серьезно, то в умении получать удовольствие от жизни и дарить его окружающим.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... никогда не упаду»

Кому в этой жизни Вы завидуете? Сам себе – я имею счастье заниматься любимым делом.

Если бы в Вашу честь кулинары назвали какое-нибудь блюдо – что это будет? Если бы в мою честь назвали какое-то блюдо из фасоли, я был бы счастлив.

Есть ли у Вас любимая книга? «Мертвые души» и «Государственный житель» Андрея Платонова – эти произведения актуальны в любое время.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Я дорожу дружбой со своими современниками.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Сиднейскую оперу – это одно из наиболее технически совершенных театральных зданий.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Конечно

«Опера».

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? В оперу и на рыбалку.

Какое занятие для  Вас -  лучший отдых? Рыбалка.

 

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