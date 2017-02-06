На прошлой неделе в Киеве заболеваемость гриппом выросла на 8,1%

В Киеве на прошлой неделе, с 30 января по 5 февраля, зарегистрирован 21 581 больной гриппом и ОРВИ, что на 8,1% выше показателя предыдущей недели, но ниже эпидемиологического порога на 36,2%. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

"По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости как среди взрослого, так и среди детского населения. Сейчас взрослых заболело 6,753 тыс против 6,199 тыс (4-я неделя), рост на 8,2%, детей – 14,828 тыс против 13,628 тыс, рост – 8,1%", – сказал Поворозник.

В структуре заболеваемости за 5-ю неделю, по словам представителя КГГА, дети составляют 68,7%, как и на прошлой неделе.

"Среди школьников зарегистрирован незначительный рост заболеваемости – 6172 случая, что составляет 41,6% (за 4-ю неделю 5474 – 40,2% от общего числа заболевших детей) и 28,6% (за 4-ю неделю – 27,6%) от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью", – рассказал Поворозник.

По его словам, в учреждения здравоохранения столицы с 30 января до 5 февраля госпитализирован 271 человек, из них 176 – дети.