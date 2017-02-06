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Разгон участников блокады у Бахмута прокомментировали в полиции

Разгон участников блокады у Бахмута прокомментировали в полиции
Фото: Новое время
06.02.17 10
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В Донецкой области полицейские пресекли попытку заблокировать движение автотранспорта на трассе между Бахмутом и Константиновкой вблизи города Часов Яр.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

По данным полиции, неустановленные лица в балаклавах вблизи г. Часов Яр заблокировали проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС, в основном - женщинами, а также транспорта военного назначения и аварийных служб, которые двигались в направлении Константиновки.

"В адрес правоохранителей, которые пытались восстановить порядок на автодороге, неизвестные высказывали оскорбления и препятствовали работе. На месте находился один из народных депутатов Украины Семен Семенченко", - сообщили в полиции.

Как заявили в ведомстве, прибывшие на место инцидента сотрудники Бахмутского отдела полиции во главе с начальником полиции Донетчины Вячеславом Аброськиным в пределах компетенции восстановили движение транспорта.

Напомним, в штабе блокады сообщили, что ветераны добровольческих батальонов попытались задержать автобус, который в сопровождении полиции двигался в сторону редута в районе Бахмута. По данным активистов, в автобусе находились титушки. 

При попытке задержать автобус между полицией и участниками торговой блокады произошла стычка. "Спецназ использует резиновые дубины и слезоточивый газ, оружие снято с предохранителей", - отметили в штабе.


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