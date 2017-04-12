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Позиция Александр Ледник о значении Великого поста в жизни христиан

<span class="label">Позиция</span> Александр Ледник о значении Великого поста в жизни христиан

Бывший начальник Днепропетровской областной таможни Александр Ледник, побывавший на святой горе Афон, – о самом значимом периоде в жизни любого христианина

12.04.17 94
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Сегодня как никогда важно уметь концентрироваться на духовной составляющей жизни, считает Александр Ледник. В такие моменты можно очистить разум и ощутить свободу и легкость. После этого гораздо легче принимать правильные, взвешенные решения с чистым сердцем и легкостью в душе. Особенно следует обратить на это внимание во время Великого поста.

Великий пост – самый значимый период для жизни любого христианина.

В этом году Великий пост начался 27 февраля (понедельник), продлится до 15 апреля, и будет предвещать собой большой и светлый праздник Пасхи, к которому и готовятся тела и души постящихся верующих.

Следует отметить, что дата поста постоянно меняется и зависит прежде всего от даты православной Пасхи.

Стоит не забывать, что Великий пост является самым строгим постом за весь год. Он был установлен еще в апостольные времена, хотя некоторые современные ученые опровергают эту мысль и утверждают, что впервые об этом посте упоминалось в летописях лишь в третьем столетии нашей эры.

И с тех пор каждый христианин на Четыредесятницу – иное название Великого поста – следует подвигу Иисуса Христа в его отречение от пищи в течение сорока дней, когда Он скитался по пустыне, искушаемый дьяволом.

Суть Великого поста – очищение души и тела через самоограничения, в том числе и в питании.

В Великий пост это особенно важно творить добро и не позволять негативным эмоциям завладеть вами. Не допускайте конфликтов. Нельзя таить обиды, держать злость, не мстить, не думать о плохом. Также нужно избавиться от зависти и не врать.

Говоря о Великом посте мы не можем не упомянуть про живую тысячелетнюю православную твердыню – святую гору Афон. Александру посчастливилось побывать в этом таинственном и одухотворяющем месте, где каждый камешек и каждая мелочь пропитана необыкновенным благоговением.

Афон - одно из самых загадочных мест на земле. В наши дни все больше людей стремятся попасть на этот греческий полуостров, овеянный множеством легенд.

По преданию, Сама Пресвятая Богородица проповедовала здесь веру во Христа и получила от Бога эту землю в Свой Удел. Потому полуостров называют Уделом или Садом Пресвятой Богородицы.

В течение многих веков монахи – люди, ушедшие от мирской суеты ради общения с Богом – совершают здесь непрестанные молитвы. И каждый человек, который попадает сюда, чувствует огромную силу царствующей на этом клочке земли особенной благодатной атмосферы.

Каждый паломник, возвращается отсюда другим. Он обретает духовный опыт, который невозможно получить больше нигде на земле. Благодать Святого Духа, молитвы и советы подвижников помогают человеку на многое взглянуть по-новому, измениться к лучшему, обрести силы на благие перемены в своей жизни, которые, несомненно, сделают светлее и окружающий нас мир.

Опыт посещения этого места, уверяет Александр Ледник, оставляет неизгладимый след в душе и в памяти и заставляет взглянуть на многие вещи по-другому. Потому посещение таких мест и соблюдение важнейших христианских традиций, таких как Великий пост позволит человеку решать проблемы иначе, легче и проще. А также принимать важнейшие решения исходя не только из собственных желаний и побуждений, но и учитывая мнения и интересы других людей.

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