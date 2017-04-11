Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса

Сопредседатель фракции "Зелёные — Европейский свободный альянс" в Европарламенте немка Ребекка Хармс давно занимается украинским вопросом. Ещё во времена Виктора Януковича она активно боролась против сворачивания демократических свобод и репрессий в отношении украинской оппозиции, потом выступала со сцены Евромайдана. После победы Революции достоинства Хармс продолжает активно отстаивать украинские интересы в Европе, периодически посещает Украину, в том числе зону АТО. Последний её визит состоялся в феврале, как раз во время обострения боевых действий в районе Авдеевки.

Как впечатление от посещения зоны АТО?

— Только когда я снова и снова посещаю линию фронта, я могу понять, что война на востоке значит для людей и солдат. Например, мы отправились в лес, который был под обстрелом накануне, и там не осталось ни одного целого дерева. Это показывает и силу обстрела, и то, с какой стороны он был. Очень важно увидеть, как война выглядит "на земле".

Визит в Авдеевку полезен ещё и тем, что даёт понимание, как линия соприкосновения, которая была согласована в Минске-1, подвинулась за годы войны на украинскую сторону. Ведомые Россией наёмники захватывают территории под Авдеевкой.

С начала февраля бои в Донбассе стали намного интенсивнее. В чём причина, по-вашему?

— Это потому, что поддерживаемые Россией сепаратисты пытаются захватить или хотя бы разрушить важную украинскую инфраструктуру. Очевидно, что целью является промзона. Интенсивные артиллерийские обстрелы в Авдеевке должны рассматриваться как доказательство того, что Россия хочет и дальше разжигать войну. Этот конфликт интересов должен быть частью дискуссий между лидерами ЕС, чтобы они действительно понимали, почему минские договорённости пока проваливаются. С другой стороны, Украине срочно нужен мир, а у жителей Авдеевки есть только одно желание — чтобы прекратились артобстрелы.

Какие практические способы разблокирования минского процесса вы видите?

"Мы должны заявлять ясно и откровенно: есть один агрессор, есть оккупация, и Украина является жертвой этой агрессии с первого дня оккупации и до сегодня"

— Я никогда не считала, что обе стороны в равной степени участвуют в этой войне. Если мы хотим добиться успеха, то должны заявлять ясно и откровенно: есть один агрессор, есть оккупация, и Украина является жертвой этой агрессии с первого дня оккупации и до сегодня. Если мы не разберёмся в этом, мы никогда не добьёмся хороших результатов. Думаю, что один из вариантов прекращения боёв — это организация чего-то вроде миссии "голубых шлемов" под патронатом ООН, чтобы гарантировать мир на линии соприкосновения.

По каким причинам Россия постоянно нагнетает обстановку в Донбассе?

— Я думаю, что Россия хочет играть новую роль в международном политическом ландшафте, она хочет вернуться к позиции своего рода мегадержавы. РФ осуществляет это через оккупацию и войну против суверенной страны и её суверенного решения о продвижении на Запад. Россия также направляет свою агрессию против ЕС и его союзников.

Многие политики и эксперты в Украине говорят, что минские соглашения исчерпали себя, предлагая вместо них свои "мирные планы". Две наиболее известные инициативы написаны украинским олигархом Виктором Пинчуком и украинским народным депутатом Андреем Артеменко. Считаете ли вы, что эти планы должны обсуждаться?

— Я не знаю, какие интересы стоят за этими планами. Я бы сказала, что легко критиковать минские соглашения и их недостатки, но альтернативу найти непросто.

Компромиссы и баррикады

Будет ли ЕС готов к дальнейшему продолжению санкций против России?

— То, что мы видели в Авдеевке, должно доказать ЕС, что время санкций ещё не прошло. Важно, чтобы Европа оставалась единой в своём отношении к российской агрессии. Сейчас войска НАТО находятся в Восточной Европе, так что мы готовы защищать страны ЕС. Это сигнал того, что Евросоюз извлекает свои уроки.

Европейские политические элиты не устали от Украины и её проблем?

— Нет, мы не устали, ни непосредственные соседи Украины с ЕС, ни страны, которые находятся от вас дальше, такие как Швеция и Германия. Однако многие люди в Европе не понимают, что происходит в Украине. Для украинцев важно оставаться едиными в своих планах. Причиной вашей слабости я вижу то, что люди слишком много борются между собой.

Одной из таких тем для острых дискуссий является торговая блокада оккупированных территорий. Вы поддерживаете эту идею?

"Российская пропаганда оказывает большое влияние на политиков и рядовых граждан. Информационную войну надо воспринимать очень серьёзно"

— Я могу понять некоторые причины блокады, но нехорошо иметь внутреннюю линию фронта в дополнение к фронту, удерживаемому против российских агрессоров. В любом случае вы должны искать политические решения. Когда полиция дерётся с ветеранами ATO — это явно не укрепляет ваши позиции на международных переговорах.

Думаю, что украинцы на Майдане хотели создать нормальную политическую систему, в которой политики будут представлять людей, избравших их. Я понимаю возникшие трудности для промышленности Донбасса. Рекомендую всем моим друзьям в Украине: не думайте, что вы найдёте правильное решение на баррикадах. Это может привести к обратному эффекту. Правительство способно делать всё намного лучше. Оно должно объяснять экономические интересы и потребности Украины в Донбассе — это и есть условие для политических решений, а не отправка [для разгона активистов, блокирующих торговлю с ОРДЛО] полицейских.

Должна ли Украина заботиться о том, чтобы стать абсолютно независимой от всех поставок с неконтролируемых территорий?

— Этот вопрос следует обсуждать широко. Я понимаю конфликт между экономическими интересами и разочарованием, которое люди чувствуют, думая, что Украина кормит врага или что некоторые олигархи проводят там выгодные сделки с Россией.

Теряем ли мы оккупированные территории, когда нарушаем экономические и иные отношения с ними в то время, когда Россия, напротив, предпринимает шаги для их интеграции: признала документы, выданные самопровозглашёнными "органами власти"?

— Все шаги, предпринятые недавно Кремлём, должны обсуждаться дипломатами и лидерами стран ЕС, потому что эти действия нарушают минские соглашения. Так или иначе, оккупированные территории остаются частью Украины, а не России. Как с ними поступать — это уже другой вопрос. Разрыв всех связей с оккупированным Донбассом я не поддерживаю, но готова выслушать позиции самих украинцев по этому поводу.

Линия сохраняется

Что вы можете сказать о нынешней эффективности российской пропаганды и усилении российского влияния в ЕС?

— Вот один пример. Французская Левая партия во главе с Жан-Люком Меланшоном, как и неонационалисты вроде Марин Лё Пен, имеют схожую позицию в отношении России, они выступают за идею Евразийского союза, говорят, что российское правительство не участвует в конфликте в Украине и что Россия была вправе оккупировать Крым. Как вы видите, российская пропаганда оказывает большое влияние на политиков и рядовых граждан. Информационную войну надо воспринимать очень серьёзно. Это настоящий вызов для ЕС в сфере безопасности. Те, кто признаёт проблемы с русской пропагандой в Евросоюзе, апеллируют к таким идеям, как свобода слова и т. д. Но это большая ошибка, после того как мы увидели вмешательство России в выборы в США, в Брексит и так далее.

Видите ли вы опасность прихода к власти "друзей Путина" в ключевых европейских странах в ближайшем будущем?

— Для Германии я не вижу никаких рисков, потому что в ФРГ новым канцлером станет либо Ангела Меркель, либо Мартин Шульц. Оба ведут одну и ту же линию, когда речь идёт об Украине. Я надеюсь, что Эммануэль Макрон победит во Франции, у него очень разумное отношение к России. Он восходящая звезда, так что Лё Пен, по-моему, не станет следующим президентом Франции.

Есть ли риск срыва безвизового режима с ЕС для Украины?

— Понимаю недоверие украинской стороны, я была так же расстроена отсрочками, как и все украинцы. Но теперь все необходимые шаги подготовлены во всех органах ЕС, поэтому процесс должен завершиться успешно, а безвизовый режим, как планируется, вступит в силу в июне.

Как вы оцениваете работу нынешнего украинского правительства во главе с Владимиром Гройсманом? Справился ли он с проведением необходимых реформ?

— В некоторых вопросах я вижу ощутимый прогресс. Это вопросы, которые непосредственно касаются целей Революции достоинства. В частности, я говорю о повышении прозрачности после введения системы е-деклараций. В то же время вызывают большую тревогу недавно подписанные поправки к закону о системе е-деклараций, которые распространяют его действие на представителей гражданского общества, особенно активистов антикоррупционных НГО. Вместе с моими европейскими коллегами мы призываем украинскую власть пересмотреть и изменить эту поправку. Также я вижу попытки реформ в энергетическом секторе. Я недовольна тем, что происходит в судебной системе, но мне кажется значимым то, что многие судьи ушли в отставку из-за новых правил.

Я вижу работу НАБУ и г-на Сытника в частности, которая даёт всё лучшие результаты. Поэтому нас с европейскими коллегами очень насторожили попытки повлиять на прозрачность процедуры назначения аудитора НАБУ. По-настоящему независимый и квалифицированный аудит НАБУ крайне важен, и любое вмешательство в процедуру назначения аудитора очень опасно. Сейчас на повестке дня стоит создание антикоррупционного суда. Я общаюсь с Джованни Кесслером (гендиректором Европейского бюро по борьбе с мошенничеством. — Фокус), чтобы понять, что мы можем сделать для помощи в этом вопросе.

Итак, я вижу прогресс, но достаточен ли он? Давайте продолжим работу с энтузиазмом и наберёмся терпения. Но я категорически против досрочных выборов. Уверена, что это правительство должно продолжать работу. А перед следующими выборами очень важно провести реформу избирательных правил таким образом, чтобы все стороны имели равные права и равный доступ к СМИ, соревновались в справедливых условиях, были независимыми от денег олигархов. Эта реформа должна быть среди приоритетных.