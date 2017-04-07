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Главная » Страна » На закупку серверов НАПК получит 66 млн грн

На закупку серверов НАПК получит 66 млн грн

На закупку серверов НАПК получит 66 млн грн
Павел Петренко / Фото: УНИАН

Петренко рассчитывает на то, что новое руководство НАПК, в отличие от нынешнего, которое не смогло закупить серверы, все эти задачи выполнит

07.04.17 123
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Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что на закупку серверов и аппаратного оборудования НАПК получит 66 млн гривен из бюджета.

Об этом он сказал на презентации законопроекта относительно деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщает "Укринформ".

"Новым руководством НАПК должна быть обеспечена своя независимая техническая площадка, на которой будут находиться реестры электронных деклараций. Они должны находиться непосредственно на территории НАПК, а не в другом госпредприятии. Для этого есть финансовые ресурсы в бюджете. 66 млн гривен будут выделены для того, чтобы НАПК закупило и серверы, и аппаратное оборудование", - сказал министр.

По его словам, он рассчитывает на то, что новое руководство НАПК, в отличие от нынешнего, которое не смогло закупить серверы, все эти задачи выполнит.

Петренко подчеркнул, что новое руководство НАПК должно доработать систему реестра, сформировать второй модуль (модуль автоматической проверки деклараций, - ред.), который даст возможность сверять данные декларации со всеми реестрами и не переводить их проверку в "ручной режим".

При этом, министр заверил, что украинское правительство полностью сохранит финансирование и независимость данного органа.

Напомним, Павел Петренко заявил, что если руководство Национального агентства по предотвращению коррупции не уйдет в отставку добровольно, то это может быть осуществлено через изменения законодательства.

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