В ЕС исключают изменение позиции стран-членов по предоставлению безвиза Украине

Пресс-атташе представительства Европейского Союза в Украине Давид Стулик исключает изменение позиции стран - членов ЕС относительно предоставления безвизового режима украинцам. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

"Хочу сказать относительно позиции внутри ЕС. Я думаю, что сейчас можно быть умеренным оптимистом, даже реалистом, но никогда нельзя говорить никогда. Могут произойти чрезвычайные происшествия, которые могут изменить график работы европейских институтов, могут произойти, не дай Бог, какие-то трагические события - и тогда повестка дня внутри ЕС может измениться, - заявил Стулик. - Но, если ничего такого не будет, я думаю, можно с уверенностью сказать, что действительно это произойдет (заработает безвизовый режим между ЕС и Украиной, - ред.) до начала сезона отпусков, потому что политическое решение было принято".

Он отметил, что постоянный комитет представителей ЕС, который готовит решение для Совета министров, уже сказал, что можно предоставить безвизовый режим в момент, когда заработает механизм приостановки. Он уже начал работать. Решение (утверждение безвизового режима), которое должен принять этот комитет перед Советом ЕС, будет процедурным и формальным.

"Я себе не могу представить такую ситуацию, когда бы представители некоторых стран сейчас бы изменили свою позицию. Внутри ЕС это бы вызвало очень бурные процессы, зная, как ЕС работает, я думаю, что так не произойдет", - отметил Ступик.

Напомним, 6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран - членов Евросоюза (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта).

После публикации законодательного акта в Официальном журнале ЕС, который вступит в силу через 20 дней после обнародования, украинцы - владельцы биометрического паспорта смогут путешествовать в ЕС без виз сроком на 90 дней в любой 180-дневный период.

Они смогут это делать в туристических или служебно-деловых целях, чтобы посетить родственников или друзей; однако украинские граждане не имеют права на трудоустройство в Евросоюзе.

Эта норма распространяется на все страны - члены ЕС, а также на Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Не касается она только Ирландии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.