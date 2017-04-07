АТО: Ранены двое наших военных

Российско-террористические подразделения в районе проведения антитеррористической операции продолжают цинично нарушать режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С начала суток по состоянию на 18:00 враг совершил 17 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Двое наших военнослужащих получили ранения.

На донецком направлении по защитникам Верхнеторецкого противник применил минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы. По опорным пунктам сил АТО вблизи Авдеевки враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а по позициям ВСУ рядом с Песками - из противотанковых гранатометов.

На мариупольском направлении противник вел огонь по нашим позициям в районе Водяного из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из пулеметов крупного калибра боевики обстреливали украинских военных под Новогригорьевкой и Чермалыком. По защитникам Новотроицкого враг вел огонь из стрелкового оружия.

На луганском направлении террористы из автоматических гранатометов обстреливали опорные пункты ВСУ в районе Катериновки, а из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Крымского.

Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим тишины и огонь в ответ не открывали.