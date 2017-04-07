В Киеве предотвращено заказное убийство молдавского олигарха, - МВД (исправлено)

Одновременно в Кишиневе прошла операция по задержанию исполнителей преступления

Украинские правоохранители предотвратили совершение заказного убийства олигарха из Молдовы Владимира Плахотнюка, которого год назад выдвигали на должность премьер-министра страны. Об этом сообщается на сайте МВД.

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в 14 часов состоялась совместная международная операция украинских правоохранителей и МВД Республики Молдова. Операция имела целью предотвратить убийство бывшего первого вице-спикера Молдовы, крупнейшего олигарха Молдовы Владимира Плахотнюка.

"Синхронно мы задержали организаторов этого убийства", - отметил Арсен Аваков.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, правоохранители получили информацию о том, что планируется заказное убийство бывшего чиновника из правительства Молдовы, а ныне - известного бизнесмена.

Сергей Князев отметил, что совместная полицейская операция проводилась одновременно в Киеве и Кишиневе.

"Задержаны все участники преступной группы - от заказчиков до исполнителей и соисполнителей. Изъято оружие и деньги в Кишиневе, а в Киеве задержаны организаторы этого правонарушения", - отметил глава Национальной полиции Украины.

Он добавил, что эта спецоперация проведена украинской полицией во взаимодействии с Госпогранслужбой и Генеральной прокуратурой Украины, поскольку ее проведение связано с выполнением международных поручений. Сейчас продолжаются обыски, на которых изымаются другие вещественные доказательства.

Проводятся следственные действия. К концу этого дня материалы будут направлены для избрания меры пресечения.