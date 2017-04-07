Во Львове возобновят отопительный сезон из-за похолодания

Во Львове из-за похолодания 7 апреля будет возобновлен отопительный сезон.
Об этом сообщили в управлении инженерного хозяйства Львовского горсовета.
Сейчас готовится соответствующее распоряжение мэра.
Отопительный сезон во Львове приостанавливали 31 марта.
По состоянию на 6 апреля тепло получали 5 бюджетных учреждений: Львовский государственный онкологический региональный лечебно-диагностический центр на ул. Гашека, 2а; Львовский областной госпиталь инвалидов войны и репрессированных им. Ю. Липы на ул. Ивасюка, 31 (Винники); Коммунальный дом ребенка №1 на ул. Комаринца, 2а; Дом ребенка №1 на ул. Таджикская, 21; Львовская государственная хоровая школа "Дударик»" на вул. Коперника, 27.
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