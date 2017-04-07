Психосоциальная поддержка нужна 200 тыс. детей в Донбассе, - ЮНИСЕФ

По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) более 200 тысяч детей в Донбассе нуждаются в психосоциальной поддержке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЮНИСЕФ.

"Более 200 тысяч детей, то есть каждый четвертый ребенок в двух областях на востоке Украины - требуют срочной и постоянной психосоциальной поддержки для преодоления травм, которые появились у них за более чем три года конфликта", - говорится в сообщении.

Неотложная помощь нужна детям, которые проживают в радиусе 15-километровой зоны по обе стороны линии конфликта.

"Дети живут в атмосфере постоянного страха и неопределенности, поскольку перед ними стоит опасность неожиданных обстрелов, боевых действий, мин и других неразорвавшихся боеприпасов. Многие дети рискуют своей безопасностью, чтобы продолжать ходить в школу", - сообщают в ЮНИСЕФ.

Напомним, заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хаг сообщил, что за неделю в Донбассе погибли 6 мирных жителей.