В столичном метро планируют поднять цену проезда минимум на 50%

В 2017 году проезд в киевском метро может подорожать примерно на 50%. Об этом рассказал заместитель руководителя Киевского метрополитена Дмитрий Пеклун, передает ТСН.

"Планируем, потому что подорожала электроэнергия. Подорожала в разы, а это основной ресурс, который мы используем для перевозок", - отметил он, отвечая на вопрос о планах повысить стоимость проезда.

По словам Пеклуна, постоянно дорожают комплектующие, расходные материалы, индексируется и растет зарплата.

"Предприятие не может себе позволить работать в убыток", - подчеркнул он.

Пеклун рассказал, что существует несколько методик расчета тарифа. Основная - инвестиционная составляющая, куда закладывают развитие метрополитена: строительство новых станций, покупку подвижного состава. Таким образом, теоретически тариф может быть, как в Европе.

"Но, думаю, повышение может быть в пределах 50%", - добавил заместитель руководителя Киевского метрополитена.

Ранее сообщалось, что руководство Киева обратилось к высшему руководству страны с просьбой ввести санкции против российской компании Укррослизинг, чтобы не допустить остановки столичной подземки.

Напомним, в 2009 году компания Укррослизинг победила в тендере на закупку 100 вагонов подземки в лизинг для Киевского метрополитена. По условиям договора оплата предусматривалась из бюджетных средств, а гарантом выступил Киевсовет. До 2013 года все вагоны были поставлены, а метрополитен выплатил 817 млн грн; на сегодня долг составляет порядка 2 млрд грн.

Киевсовет решил продлить оплату долга до 2018 года, однако Укррослизинг обратился в суд с требованием изъять имущество коммунального предприятия. Апелляционный суд вынес решение в пользу Укррослизинга и частично удовлетворил его требования. 16 марта по решению суда исполнительная служба заблокировала счета столичного метрополитена.