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Рева требует электронной регистрации всех трудовых договоров

Рева требует электронной регистрации всех трудовых договоров
Андрей Рева / Фото: УНИАН

Это должен быть "живой" реестр работающих людей

07.04.17 346
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Министр социальной политики Андрей Рева предлагает внести в новый закон о занятости норму об обязательной электронной регистрации всех трудовых договоров. Об этом сообщает Правительственный портал.

"Работодатель будет обязан вносить информацию о работнике в специальный реестр. Это будет живой реестр работающих людей. Более того, трудовой договор будет считаться НЕ заключенным, если он НЕ зарегистрирован электронно. Ведь немало людей страдают от того, что работают, но не имеют при этом социальных гарантий, потому что нигде официально не зарегистрированы. Таким образом, если нам удастся ввести электронную регистрацию трудовых договоров, то мы не только усилим контроль, но и ответственность перед работающими людьми", - сказал Рева.

Министр считает, что настоящий трудовой договор можно будет использовать в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда, отслеживая состояние выплат зарплат, и то, как платятся взносы. Кроме того, этот так называемый живой реестр будет показывать и количество работающих людей.

В случае прекращения действия договора работника с работодателем, автоматически оформляется другой.

"Ввод электронных трудовых договоров не только даст возможность качественно защитить трудовые права граждан, но и успешно преодолевать теневую занятость", - убежден Рева.

На данный момент в Украине зафиксировано шесть случаев штрафов работодателей за не заключенный трудовой договор в максимальном размере. Это - десятикратный размер минимальной заработной платы.

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