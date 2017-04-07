В Газпроме обсуждают варианты возможного проигрыша в деле о закупке газа, - Коболев

Последняя информация о возможном решении, которое вскоре будет принято в Стокгольмском арбитраже в рамках иска Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" к российскому газовому монополисту "Газпром" по контракту на закупку газа оптимистична для Украины. Об этом заявил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, передает УНИАН.

"Мы последнее время получаем много информации от трибунала касательно возможных терминов и результатов. Мы становимся более оптимистичными, чем мы были до этого, и это все, что, к сожалению, я могу сказать", - отметил Коболев, добавив, что ограничен в комментариях до принятия окончательного решения в суде.

Также глава Нафтогаза сообщил, что в Газпроме на сегодня уже обсуждаются варианты возможного проигрыша.

"Газпром публично обсуждает этот вопрос, и они точно так же (как и Нафтогаз, - ред.) в ближайшее время ожидают решения. Я наблюдаю в публичном домене определенное изменение риторики в направлении того, что могут быть и варианты проигрыша, и разные варианты. Что это значит? Я не могу сказать, но повторюсь - уровень нашего оптимизма понемногу растет", - добавил Коболев.

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Напомним, Украина в лице национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" судится с российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа. Объем взаимных претензий составляет десятки миллиардов долларов.

В октябре-декабре 2016 года в Арбитражной палате Стокгольма состоялись слушания по газовому спору относительно условий контракта, заключенного между компаниями в 2009 году. Ранее также сообщалось, что результаты иска по контракту на закупку газа ожидается в апреле 2017 года.