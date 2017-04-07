Бывший командир роты "Торнадо" Онищенко приговорен к 11 годам

Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего командира роты "Торнадо" Руслана Онищенко к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает РБК-Украина.

Заместитель Онищенко Николай Цукур приговорен к 9 годам лишения свободы.

Еще шесть бойцов получили от 9 до 10 лет тюрьмы, в частности: Даниил Ляшук, позывной "Моджахед", приговорен к 10 годам лишения свободы; Илья Холод ("Холод") - 9 лет; Максим Глебов ("Ахиллес") - 9 лет; Никита Куст ("Куст") - 9 лет; Борис Гульчук ("Бизон") - 9 лет; Анатолий Пламадяла ("Сэм") - 8 лет.

Никита Свиридовский, Роман Иваш, Андрей Демчук, Юрий Шевченко получили условный срок 5 лет с отсрочкой.

Напомним, в июне 2015 года стало известно о задержании восьмерых бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. Замкомандира роты Николай Цукур тогда заявил, что задержания связаны с блокировкой подразделением поезда с контрабандным металлом с Алчевского меткомбината. Следователи настаивали, что задержанные изнасиловали и убили мужчину, снимая при этом процесс на видео. Адвокат "торнадовцев" заявлял, что в материалах дела этого видео нет.

18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

Бойцы роты "Торнадо" подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в зоне проведения АТО, в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года, тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.127 (истязание), ч.2 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему), ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

В апреле 2016 года прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении экс-командира спецроты "Торнадо", заместителя командира и сотрудника роты.