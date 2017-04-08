Зона загрязнения в Балаклее уменьшается, - ГСЧС

Пиротехники ГСЧС в ходе очистки территорий вокруг г. Балаклея от взрывоопасных предметов 10-километровую зону загрязнения уменьшили до 300 метров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 8 апреля пожаров на территории города и близлежащих населенных пунктах в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано. Пиротехническими расчетами ГСЧС очищено от взрывоопасных предметов территорию Балаклеи и девять населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановлено электроснабжение города и близлежащих населенных пунктах. Продолжается работа по восстановлению газоснабжения Балаклеи.

Напомним, пожар с последующей детонацией боеприпасов на территории военного склада МО Украины в городе Балаклея Харьковской области возник ночью 23 марта. Зона чрезвычайной ситуации охватила город и девять близлежащих населенных пунктов. Окончательно пожар потушили утром 26 марта.