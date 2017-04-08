Мир забыл о "невидимом" кризисе на востоке Украины

Каждый четвертый ребенок в Донецкой и Луганской областях нуждается в срочной помощи

Каждый четвертый ребенок в Донецкой и Луганской областях, а этом более 200 тысяч детей, нуждается в срочной психосоциальной помощи.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

"Мир забыл об этом "невидимом" кризисе на востоке Украины, при этом сотни тысяч детей слишком дорого за него расплачиваются, они живут в постоянном страхе и не получают адекватной поддержки", - заявила представитель ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.

По ее словам, в наибольшей степени страдают дети Луганской и Донецкой областей, проживающие в радиусе 15 км от линии соприкосновения. Вспышки боевых действий и минометные обстрелы стали для них повседневной реальностью. Территория, прилегающая к линии соприкосновения, усеяна противопехотными минами и другими неразорвавшимися снарядами, идет речь в сообщении.

Для многих детей дорога в школу связана с огромным риском, другим – просто некуда идти. Семь школьных зданий были повреждены в результате эскалации конфликта в феврале-марте этого года. Всего с начала конфликта в Украине были полностью разрушены или были повреждены 740 школ.

"Родители и учителя сообщают о серьезных изменениях в поведении и психическом состоянии детей. Многие страдают от тревожного синдрома, ночного недержания мочи. Других мучают постоянные кошмары. Некоторые проявляют агрессию и нежелание идти на контакт со взрослыми", - подчеркнули в организации.

ЮНИСЕФ призывает международное сообщество выделить 31 миллион долларов США на оказание необходимой поддержки детям в зоне конфликта и 5,5 миллиона из них на проекты по оказанию психологической помощи.

Напомним, около 2 тысяч детей в Украине стали сиротами из-за войны в Донбассе.