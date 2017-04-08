В Киеве стартует Фестиваль писанок (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Фестиваль охватит три локации - Софийскую и Михайловскую площади, а также Владимирский проезд. Мероприятие продлится до 23 апреля.

В этом году на фестивале будет представлено рекордное количество писанок - 585. На Софийской площади разместят 374 авторские писанки, на Владимирском проезде - 100, на Михайловской площади - 111 писанок, созданных детьми.

На фестивале покажут частные коллекции писанок выдающихся художников и музей с тематическими ледяными скульптурами. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по росписи писанок.

Как стало известно из сообщения пресс-службы Киевской городской государственной администрации, открытие фестиваля писанок решили перенести из-за непогоды. "О новой дате и времени открытия фестиваля будет сообщено дополнительно. Спасибо за понимание", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве установили "бриллиантовую" писанку.