Порошенко пообещал дешевые и доступные поездки в Европу

Поездки в Европу для украинцев должны стать более доступными и дешевыми, говорится в сообщении президента Петра Порошенко в Facebook.

"Мы сделаем все, чтобы поездки в Европу для украинцев стали доступнее и дешевле, чтобы в Украину пришли "лоукосты", и все украинские граждане могли воочию убедиться в преимуществах европейских ценностей, которые стали объединяющей национальной идеей во время Революции Достоинства", - заявил глава государства.

Напомним, 6 апреля Европейский парламент проголосовал за введение безвизового режима для Украины. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, украинцы смогут ездить без виз в 30 стран Европы.