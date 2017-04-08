Отремонтированную станцию метро "Левобережная" откроют 1 мая, - Кличко

Столичная власть намерена открыть полностью обновленную станцию метро Левобережная уже 1 мая.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, сейчас власть столицы сильно критикуют за то, что Левобережную отремонтировали ненадлежащим образом, однако, по его словам, ремонтные работы продолжаются до сих пор.

Кличко признался, что сейчас провести полный капитальный ремонт станции не удастся, однако после этого ремонта Левобережная будет иметь более современный вид и станет более комфортной для пассажиров.

"Мы осуществляем ремонт, чтобы обновить станцию и сделать ее более комфортной. 1 мая она будет стопроцентно открыта и тогда мы сможем полноценно отчитаться перед киевлянами", - подчеркнул Кличко.

Напомним, полиция просит СМИ не "закладывать" взрывчатку в киевском метро.