Сотрудники Национальной полиции совместно с Государственной пограничной службой в международном аэропорту "Борисполь" задержали 40-летнего гражданина Китая, который организовал международный канал торговли людьми, сообщила пресс-служба ГПСУ.
Злоумышленника задержали в аэропорту во время попытки переправки двух молодых женщин рейсом Киев – Алматы.
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"В результате проведения предыдущих мероприятий было установлено, что злоумышленник вербовал украинок для оказания услуг интимного характера в развлекательных заведениях, расположенных на территории его страны. За услуги мужчина обещал женщинам платить 6 тысяч долларов в месяц", - сказано в сообщении.
В данный момент проводятся следственные действия и выбирается мера пресечения. Также устанавливается круг возможных причастных лиц к совершению данного преступления.
Напомним, в Украине около тысячи человек стали жертвами торговли людьми за последние 4 года.