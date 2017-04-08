Президент Украины утвердил программу сотрудничества с НАТО

Программа включает мероприятия по проведению реформ во всех важных сферах функционирования государства

Петр Порошенко подписал Указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2017 год", сообщила пресс-служба президента.

Программа на этот год - существенно обновлена и усовершенствована. Документ подготовлен в соответствии с новым порядком разработки годовых национальных программ сотрудничества Украины с НАТО (ГНП) и оценивания результатов их выполнения, который был утвержден президентом 7 декабря 2016 года.

Программа включает мероприятия по проведению реформ во всех важных сферах функционирования государства: от сектора безопасности и обороны в ключевых социально-политических и правовых реформах, борьбы с коррупцией и децентрализации. Целью этих преобразований является приближение Украины к стандартам НАТО.

ГНП-2017 предусматривает дальнейшее развитие политического диалога Украины с НАТО и наращивание всеобъемлющей практического сотрудничества с Альянсом с привлечением экспертных, финансовых, материально-технических и других возможностей НАТО и государств-членов Организации для усиления обороноспособности Украины и возможностей противодействовать продолжающейся российской агрессии.

Программа также направлена на выполнение решений, принятых по результатам заседания Комиссии Украина - НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве. В частности, усиление поддержки нашей страны путем реализации Комплексного пакета помощи НАТО для Украины, в том числе проектов в рамках соответствующих Трастовых фондов НАТО.

Напомним, НАТО выделит Украине 1 млн евро на развитие отрасли разминирования.