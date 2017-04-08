В Полтаве неизвестные разбили мемориальные доски погибшим героям АТО

Полиция города просит всех жителей быть бдительными

В Полтаве в разных частях города неизвестные разбили две мемориальные доски двум погибшим героям АТО и повредили мемориальную доску председателю Директории УНР Симону Петлюре.

Об этом начальник отдела коммуникации полиции Полтавской области Юрий Сулаев сообщил на своей странице в Facebook.

"Полиция продолжает работать в усиленном режиме. Однако нашлись шакалы, которые разбили две мемориальных доски героям АТО в разных частях города (Алмазная и Сакко). Также повредили доску Симону Петлюре. Враги украинцев не дремлют", - написал он.

Сулаев добавил, что "вчера в Полтаву понаехали лица из разных областей".

"Приехали по приглашению кое-каких полтавцев. Поэтому полиция просит всех жителей быть бдительными. И сообщать о подозрительных лицах и их поведении", -сказано в сообщении.

Также он призвал общественные формирования и патриотов организоваться и помочь полиции в обеспечении правопорядка в городе.

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