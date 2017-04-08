Кириленко пообещал провести Евровидение на высоком уровне

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что на мероприятия в рамках Евровидения-2017 уже проданы более 27 тыс. билетов.
Из них половину купили украинцы, среди иностранцев больше всего билетов купили немцы и британцы.
Об этом Кириленко написал в своем Twitter.
"Сейчас продано более 27 тыс. билетов, и 50% приблизительно куплены украинцами и 50% иностранцами. Из иностранцев лидируют немцы и британцы, то есть европейцы будут ехать к нам смело и с удовольствием. Мы ожидаем до 20 тыс. иностранных гостей в течение двух недель всех событий конкурса. Тут идет все планово. Мы все проведем на наилучшем, качественном уровне", — сказал Кириленко.