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Евровидение-2017

Кириленко пообещал провести Евровидение на высоком уровне

Кириленко пообещал провести Евровидение на высоком уровне
Фото из открытых источников

Больше всего билетов на музыкальный конкурс купили украинцы, немцы и британцы

08.04.17 109
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Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что на мероприятия в рамках Евровидения-2017 уже проданы более 27 тыс. билетов.

Из них половину купили украинцы, среди иностранцев больше всего билетов купили немцы и британцы.

Об этом Кириленко написал в своем Twitter.

"Сейчас продано более 27 тыс. билетов, и 50% приблизительно куплены украинцами и 50% иностранцами. Из иностранцев лидируют немцы и британцы, то есть европейцы будут ехать к нам смело и с удовольствием. Мы ожидаем до 20 тыс. иностранных гостей в течение двух недель всех событий конкурса. Тут идет все планово. Мы все проведем на наилучшем, качественном уровне", — сказал Кириленко.

Напомним, к Евровидению в Киеве высадят 10 цветочных панно.

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