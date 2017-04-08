АТО: Боевики совершили 18 обстрелов

В районе проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования продолжают провокационные обстрелы украинских войск. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

8 апреля по состоянию на 18:00 боевики совершили 18 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

На мариупольском направлении террористы обстреливали Водяное из минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия, Марьинку – из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Новогригоровку – из вооружения БМП, Гнутово – из гранатометов, Широкино – из стрелкового оружия.

На донецком направлении боевики из минометов калибра 120 мм и 82 мм и вооружения БТР обстреливали Верхнеторецкое, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – Авдеевку, из гранатометов – Камянку и Зайцево, из крупнокалиберных пулеметов – Пески. В районе Песок, Троицкого и Зайцево позиции украинских военнослужащих обстреливали вражеские снайперы.

Несмотря на провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго придерживались режима тишины и огонь в ответ не открывали.