Укртелеком прекратил предоставление услуг на территории ОРДЛО

Укртелеком прекратил предоставление услуг в оккупированных районах Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Услуги телефонной связи и доступа к сети Интернет не предоставляются на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей в связи с потерей контроля над телекоммуникационной сетью", - говорится в сообщении.
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Напомним, 27 февраля главари террористов Игорь Плотницкий и Александр Захарченко выдвинули правительству Украины ультиматум, в котором объявили о введении администраций на предприятиях украинской юрисдикции.
1 марта Укртелеком сообщил о прекращении предоставления услуг связи на неподконтрольной части Донецкой области.