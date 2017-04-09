Оформить документы можно в территориальных подразделениях ГФС

Сайт госкомпании "Документ", который принимает заявки на оформление биометрических паспортов и ID-карт прекратил оформление и выдачу документов. Об этом говорится в сообщении на сайте.

"По техническим причинам во всех центрах "Паспортный сервис" оформление и выдача загранпаспортов и ID-карт не производится", - говорится в сообщении.

Отмечено, что загранпаспорта и ID-карты можно оформить в территориальных подразделениях ГМС Украины.

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Напомним, после одобрения Европарламентом безвиза для Украины сайт госпредприятия "Документ", предоставляющего услуги по оформлению загранпаспорта и ряда других документов, перестал работать.

Сбои в работе паспортных центров были связаны с прекращением работы специальных каналов связи в связи с обысками СБУ в телекомуникационных компаниях.

7 апреля центры по выдаче заграничных паспортов ГП "Документ" возобновили работу.