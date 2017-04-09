Сервисы оформления биометрических паспортов заработают на следующей неделе

Сначала – в Киеве, потом – в областных центрах и в других городах

Сервисы оформления и выдачи биометрических паспортов госпредприятия "Документ" возобновят работу во вторник. Об этом заявил пресс-секретарь предприятия Владимир Полищук в эфире телеканала 112 Украина.

В минувший четверг после обеда работа по оформлению паспортов ГП "Документ" и центрами оказания административных услуг при РГА была остановлена из-за следственных действий СБУ. Работу удалось восстановить в пятницу до обеда, но следственные действия продолжаются.

Как сообщил Полищук, работа центров ГП "Документ" в Киеве должна быть восстановлена во вторник, 11 апреля. В течение следующей недели должны возобновить работу все 26 центров обсаживания граждан в стране, а также центры оказания админуслуг.

Возобновление работы центров начнется с Киева, потом заработают большие города, где большой спрос на загранпаспорта и после них - города поменьше.

"Сейчас совместно с управлением специальной связи проводятся необходимые мероприятия для восстановления работы", - сказал Полищук.

На данный момент оформление и выдача загранпаспортов осуществляется только подразделениями государственной миграционной службы.

Напомним, после одобрения Европарламентом безвиза для Украины сайт госпредприятия "Документ", предоставляющего услуги по оформлению загранпаспорта и ряда других документов, перестал работать.

Сбои в работе паспортных центров были связаны с прекращением работы специальных каналов связи в связи с обысками СБУ в телекомуникационных компаниях.

7 апреля центры по выдаче заграничных паспортов ГП "Документ" возобновили работу, но уже 9 апреля они снова сообщили о приостановке работы.