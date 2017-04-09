Между Стамбулом и Одессой запущено прямое пассажирское паромное сообщение. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

"Турецкая республика и Украина становятся ближе. Сегодня запущено прямое пассажирское паромное сообщение между Хайдарпаша (Стамбул) и Одессой - 90% наполняемость", - написал Сибига.

Добраться в Турции теперь можно на пароме Каунас, который в сове время был внесен в книгу рекордов Гиннеса.

Кроме пассажиров паром также перевозит и множество грузов. Его трюм составляет в длину 191 метр.







Фото: twitter.com/andrii_sybiha

Напомним, что Украина и Турция подписали соглашение о взаимных поездках граждан по ID-картам. В середине февраля Украина и Турция договорились о въезде граждан по внутренним паспортам. Посол Украины в Турции Андрей Сибига прогнозировал, что украинцы смогут посещать Турцию по ID-картам ориентировочно с начала туристического сезона. С 2011 года между странами действует безвизовый режим