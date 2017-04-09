Сутки в АТО: Погибших нет, четверо бойцов получили ранения

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 4 военнослужащих получили ранения. Об этом рассказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает информационно-аналитический центр СНБО.

На луганском направлении вчера было спокойнее. Вечером противник совершил 2 обстрела в Станично-Луганском и Попаснянском районах. Тяжелое вооружение при этом не применялось.

На донецком направлении на Светлодарской дуге основные боевые действия велись в Троицком. При этом враг совершил 1 минометный обстрел, а также применял легкое вооружение, в частности снайперское. Также боевики нарушили режим тишины в Луганском.

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На горловском периметре оккупанты открывали огонь в Зайцево (только легкое вооружение) и Верхнеторецком (минометы и бронетехника). В основном боевые действия велись во второй половине дня.

В районе Авдеевки ситуация была наиболее напряженная. Вражеские обстрелы с перерывами продолжались около 5,5 часов. Вечером боевики выпустили по нашим позициям 12 мин. Также враг нарушил режим тишины на соседних позициях – у Каменки и "Шахты Бутовка".

Возле донецкого аэропорта боевые действия ведись в Песках и Опытном.

Вчера вечером между 18 и 21 часами противник совершил мощный обстрел Песок с применением минометов, бронетехники, легкого вооружения. При этом было выпущено 18 вражеских мин. Это был самый мощный и самый продолжительный обстрел со стороны российско-оккупационных войск на всем донецком направлении.

За минувшие сутки на донецком направлении произошло 26 обстрелов, в том числе 4 – из тяжелого вооружения.

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На мариупольском направлении в Марьинском районе произошло до 10 вражеских обстрелов, в том числе 2 минометных (в Марьинке). Все они произошли в темное время суток, в основном вечером.

В Волновахском районе ситуация аналогичная, однако общее количество обстрелов было меньшим. В Новотроицком вечером состоялся минометный обстрел со стороны противника. В Новогригорьевке оккупанты дважды применяли бронетехнику.

На участке фронта Павлополь – Широкино боевые действия продолжаются в обычном режиме. Эпизодически оккупанты применяют минометы и БМП. Наибольшее количество вражеских обстрелов приходится на Водяное и Широкино.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошел 31 обстрел, в том числе 6 – из тяжелого вооружения.