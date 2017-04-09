В КГГА подумывают о вывозе мусора в Чернобыльскую зону

Киевская городская государственная администрация рассматривает вариант вывоза и захоронения мусорных остатков, образующихся после переработки или сжигания, в Чернобыльскую зону отчуждения.

Об этом на общественном собрании по закрытию свалки в селе Подгорцы (Киевская область) заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает Укринформ.

"Идея по вывозу "хвостов" в зону отчуждения напрашивается логично. Но на сегодняшний день законодательством это запрещено. Мы сотрудничаем с администрацией этой зоны, ищем пути. Или ты сжигаешь мусор, или перерабатываешь, все равно остается остаток, который надо где-то захоранивать. Один из вариантов - это Чернобыль, но это не так просто", - сказал Пантелеев.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый предлагал создать резервный полигон в Чернобыльской зоне, куда бы могли свозить мусор из разных областей страны. Впрочем, на следующий день он сообщил, что его предложение было всего лишь "спонтанной реакцией", и его не стоит расценивать как официальное.