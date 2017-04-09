АТО: Украинские войска соблюдают режим тишины несмотря на обстрелы врага

С начала суток террористы 18 раз открывали огонь по нашим опорным пунктам

Провокационные обстрелы украинских позиций со стороны российско-оккупационных войск продолжаются.

С начала суток враг 18 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, вблизи Мариуполя огнем минометов калибра 120 мм и гранатометов враг накрывал защитников Новотроицкого. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Водяного. А защитников Широкино, Гнутово и Талаковки обстрелял из стрелкового оружия. По опорным пунктам наших войск под Новогригорьевкой бил из вооружения БМП.

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На Донецком направлении, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по нашим позициям в Авдеевке. Из гранатометов различных систем враг обстрелял защитников Луганского и Зайцево.

На Луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям возле Новотошковки, а из гранатометов обстрелял защитников Крымского.

Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "Тишины" и огонь в ответ не открывали.