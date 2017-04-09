В Украину доставили первую партию лекарств для онкобольных детей

В течение лета завезут почти все ранее закупленные лекарства

В Украину доставили первую партию лекарств от детской онкологии в рамках международных закупок.

Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Это - препараты на 60 млн грн, 15% от всего объема лекарств для онкобольных детей. И эта поставка первая из целой цепочки - такие препараты и в дальнейшем будут прибывать в Украину. Большинство из них привезут уже в течение лета", - отметила чиновник.

По словам Супрун, опыт международных закупок предыдущих лет ярко показывает, что это самая действенная антикоррупционная реформа в здравоохранении.

"Нам удалось значительно расширить географию участников, закупить более 60% необходимых лекарств напрямую у производителей. И главное – благодаря проведению закупок на международных рынках украинцы получают качественные лекарства по честной цене", - подчеркнула и.о.министра.

Напомним, и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун доверила государственные закупки лекарственных препаратов международным профильным организациям, как это делается во всем цивилизованном мире.