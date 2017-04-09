Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В понедельник станет теплее

В понедельник станет теплее

В понедельник станет теплее
Фото из открытых источников

Преимущественно без осадков

09.04.17 1121
1000

В понедельник в Украине ожидается незначительное потепление, преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Gismeteo.

"В понедельник, 10 апреля, в Украине ожидается незначительное потепление. На большей части территории страны будет облачно, но без осадков, небольшие дожди пройдут лишь в южных и восточных областях", - говорится в прогнозе.

Температура воздуха ночью составит -1...+7 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +12...+15 °С, на западе страны воздух местами прогреется до +17 °С.

В Киеве ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха в течение суток составит 0...+13 °С.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Во Львове возобновят отопительный сезон из-за похолоданияГСЧС: На Западной Украине ожидается повышение уровня воды в рекахПогода в Киеве продолжает бить температурные рекорды

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 2730
  2. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 10539
  3. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 8224
  4. Долгожданный безвиз. Что нужно знать, отправляясь в ЕС 1384
  5. Социология Мордора: орки против Путина 1433
  6. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 5282
  7. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 20095
  8. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 2744
  9. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 32630
  10. Мир в когтях свободы. 10 лучших композиций месяца 477
  1. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 4714 / 20095
  2. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 2064 / 32630
  3. Спросите себя сами. 7 вопросов, которые помогут выявить фейковую дружбу 1829 / 2122
  4. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 1819 / 10539
  5. Социология Мордора: орки против Путина 1257 / 1433
  6. Мимо Земли 19 апреля пролетит большой астероид 1078 / 1246
  7. Из Одессы до Стамбула теперь можно добраться на пароме 1055 / 1273
  8. АТО: эпицентром боевых действий остается приморское направление 994 / 1099
  9. В Италии нашли зубные пломбы возрастом 13 тысяч лет 886 / 971
  10. В Египте прогремел новый взрыв возле христианского храма 793 / 879
  1. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 23 / 20095
  2. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 22 / 10539
  3. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 12 / 32630
  4. Спросите себя сами. 7 вопросов, которые помогут выявить фейковую дружбу 9 / 2122
  5. Пасхальный тур. 10 самых интересных церквей Украины 6 / 814
  6. Гори-гори ясно. Как умышленные и бездумные поджоги приводят к катастрофе экосистемы 4 / 647
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 4 / 1603
  8. Сервис по выдаче биометрических паспортов снова не работает 4 / 137
  9. Из Одессы до Стамбула теперь можно добраться на пароме 4 / 1273
  10. В Египте прогремел новый взрыв возле христианского храма 4 / 879
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.