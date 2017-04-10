Провокационные обстрелы сил АТО не прекращаются. За минувшие сутки российско-террористические войска 44 раза обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. Двое украинских защитников получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на приморском направлении. Здесь, в районе Новотроицкого, противник накрывал наших защитников огнем из 120 мм минометов, противотанковых гранатометов и вооружения БМП. Защитников Водяного, Лебединского и Красногоровки обстреливал из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Гнутово и Новогнатовки враг бил из гранатометов, а в районе Павлополя и Новомихайловки – из крупнокалиберных пулеметов. Из БМП и стрелкового оружия – обстреливал морских пехотинцев вблизи Широкино. Вооружение БМП применил в районе Новогригорьевки, а из стрелкового – обстрелял защитников Талаковки и Чермалыка.

На донецком направлении из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра враг бил по защитникам Авдеевки и Шахты Бутовка. Из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия бил по защитникам Верхнеторецкого и Зайцево. В районе Песок активизировались вражеские снайперы.

На луганском направлении из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял наши опорные пункты в районе Новозвановки. Из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра открывал огонь по защитникам Троицкого, Крымского и станицы Луганской. По защитникам Новотошковки противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.