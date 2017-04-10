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Министр обороны Литвы рассказал о поставках летального оружия в Украину

Министр обороны Литвы рассказал о поставках летального оружия в Украину
Раймундас Кароблис / Фото: ru.delfi.lt

Это 150 тонн снаряжения и пулеметы

10.04.17 3133
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Литва в течение 2015-2016 годов предоставила Украине 150 тонн военного снаряжения, включая пулеметы. Об этом рассказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, прибывший в Украину для участия в Киевском форуме безопасности, передает РБК-Украина.

Он подтвердил поставки стрелкового оружия из Литвы в Украину.

"Да, Литва приняла решение поставить оружие, которое мы не используем, советского типа, но которое используется в Украине. Это 150 тонн снаряжения, а также пулеметы, которые нам также не нужны", - отметил Кароблис.

Министр подчеркнул, что это был достаточно символический жест, который, в том числе, продемонстрировал солидарность Литвы с Украиной.

"Поставки были в 2015-2016 годах. Это было суверенное решение литовского правительства. Было также полное понимание наших действий со стороны наших партнеров по НАТО", - заявил Кароблис.

Министр обороны Литвы надеется, что такие же решения будут приняты и другими членами НАТО.

 

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