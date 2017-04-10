Глава Нацбанка говорила о давлении со стороны тех, чьих интересов коснулась ее деятельность

Валерия Гонтарева подала в отставку с поста главы Национального банка Украины (НБУ). Об этом Гонтарева сообщила сегодня в ходе пресс-конференции, передает РБК-Украина.

В течение прошлой недели информация об уходе Гонтаревой из НБУ появлялась неоднократно. При этом в регуляторе заявили, что о любых изменениях в составе правления сообщат за месяц.

В конце марта в интервью изданию Financial Times Валерия Гонтарева заявила об угрозах в ее адрес и о большом давлении в связи с профессиональной деятельностью. Глава НБУ также сообщила о "невероятном давлении" со стороны тех, чьих интересов она коснулась. Во время пребывания Гонтаревой на посту главы Национального банка в Украине было закрыто 87 банков, а также в 2016 году была проведена национализация Приватбанка.

Напомним, Валерия Гонтарева была назначена на должность главы НБУ 19 июня 2014 года по представлению президента Украины Петра Порошенко. В Верховной Раде ее кандидатуру поддержали 349 народных депутатов.

Среди возможных претендентов на пост главы Нацбанка называют экс-премьер-министра Арсения Яценюка. Однако в его окружении заявляют, что он никогда не согласится на такое предложение, так как имеет более серьезные амбиции и политический вес. Также среди претендентов - председатель Приватбанка Александр Шлапак, экс-глава НБУ Владимир Стельмах и президент Украины в 2005-2010 годах Виктор Ющенко.