Гонтарева рассказала, чем займется после отставки

Несколько месяцев она хочет просто провести с семьей

Глава НБУ Валерия Гонтарева позже решит, чем будет заниматься дальше. Об этом она заявила во время брифинга, на котором объявила о своей отставке, передает УНИАН.

"Сейчас мне очень трудно даже думать о новой работе. Тот негатив, который был ко мне последние три года, это же надо еще пережить", - заявила глава Нацбанка.

Также Гонтарева рассказала, что хочет несколько месяцев просто провести со своей семьей.

"Я очень хочу следующие несколько месяцев провести со своей семьей. А уже потом я решу, что я буду делать дальше. Сейчас даже не хочу об этом думать", - заявила она.

Напомним, 10 апреля глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева объявила об уходе со своей должности.