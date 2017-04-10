В Феофании уверяют, что диагноз Насирову подтвердили германские медики

Больница "Феофания" заявляет, что их диагноз отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову подтвердил Университетский кардиологический центр Фрайбурга. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного управления делами.

"После обнародованных результатов комиссии Министерства здравоохранения Украины относительно правильности диагноза пациента Насирова клиническая больница "Феофания" обратилась к иностранным специалистам относительно независимой экспертизы диагностики и проведенного лечения Насирова", - говорится в сообщении.

На просьбу больницы Университетский кардиологический центр Фрайбурга (клиника максимального медицинского обеспечения, которая входит в тройку крупнейших и авторитетнейших по количеству пациентов в лечении сердечных инфарктов и проведенных хирургических операций на клапанах сердца) предоставил независимый вывод на основании полученной медицинской документации относительно диагностики и лечения пациента.

"По результатам исследования на основе методических рекомендаций Европейского общества кардиологов и согласно немецкой DRG-системе – избранный лечебный подход возражений не вызывает, диагноз медиками больницы "Феофания" установлен правильно", – подчеркивают врачи.

Напомним, отстраненного председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках "газового дела" безосновательно предоставлял ряду предприятий возможность налоговых обязательств в рассрочку.

Ранее отмечалось, что Насиров вышел из Лукьяновского СИЗО под залог в 100 млн грн. По его словам, он не собирается покидать страну после внесения залога и намерен отстаивать свою невиновность в суде.