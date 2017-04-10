Сутки в АТО: боевые действия в районе Авдеевки велись 4 часа

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 2 военнослужащих получили ранения и травмы. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Луганское направление

Станично-Луганский район. Вчера вечером противник дважды обстрелял наши позиции у райцентра. Тяжелое вооружение при всем этом не применялось, но наглые действия оккупантов в который раз сделали невозможным разведение сил и средств в этом районе.

Новоайдарский район. Между 10 и 12 часами враг совершил 3 обстрела украинских позиций в Крымском и Новотошковском. В других местах было спокойно.

Попаснянский район. Здесь боевые действия велись вечером. Боевики поочередно обстреляли три наших опорных пункта. Один из обстрелов был минометным.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Карта военных действий в зоне АТО на 10 апреля

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 8 вражеских обстрелов.

Донецкое направление

Светлодарская дуга. Основные боевые действия развернулись во время заката. В течение 1 часа противник обстреливал наши позиции из БМП и минометов.

Район Горловки. Враг дважды нарушил режим тишины, осуществив 1 длинный обстрел в Зайцево и 1 короткий – в Верхнеторецком.

Район Авдеевки. Здесь боевые действия велись утром и вечером. Именно во второй половине дня враг начал мощный минометный обстрел. При этом было выпущено почти 30 мин. Всего боевые действия на этих рубежах велись с перерывом 4 часа. Также оккупанты нарушили режим тишины на соседней позиции – "Шахта Бутовка".

Донецкий аэропорт. На закате боевики совершили 20-минутный снайперский обстрел в Песках.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 9 вражеских обстрелов.

Мариупольское направление

Марьинский район. Вечером состоялся вражеский обстрел в Красногоровке. Кроме легкого вооружения, боевики применяли миномет.

Волновахский район. Очень беспокойно вчера было в Новотроицком. Основные боевые действия велись между 16 и 19 часами. Враг задействовал минометы и бронетехнику. Также противник обстрелял три другие украинские передовые позиции – в Новомихайловке, Новогригорьевке и Чермалыке.

Участок фронта Павлополь – Широкино. Вчера противник на этих рубежах не применял тяжелое вооружение, что крайне нехарактерно. В целом ситуация по-прежнему напряженная: из-за вражеской активности спокойных мест на этом 20-км отрезке нет.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 27 вражеских обстрелов, в том числе 3 – из тяжелого вооружения.