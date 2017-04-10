Активисты партии "Национальный корпус" заблокировали работу центрального офиса Сбербанка в Киеве. Об этом сообщает Украинская правда.

Сейчас у здания банка находится менее сотни людей с атрибутикой партии "Национальный корпус". На тротуаре, перед входом в банк, они устанавливают две палатки.

Активисты требуют полного прекращения работы всех российских банков в Украине.

Перед началом акции сотрудники банка покинули здание, окна которого закрыли шторами жалюзи.

На месте находятся также несколько десятков нацгвардейцев, которые следят за порядком.

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Акция у Сбербанка в Киеве







Фото: Украинская правда

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая Сбербанк, ВиЭс Банк, Проминвестбанк, ВТБ Банк и БМ Банк – сроком на 1 год.

Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, включая предоставление и погашение кредитов, размещение средств на корсчетах, выплату процентов и дивидендов, возврат субординированного долга, распределение прибыли и капитала, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продажи финучреждений.

В Украине банки с российским капиталом неоднократно подвергались атакам активистов.