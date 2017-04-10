Мэр Северодонецка подал в отставку

Мэр Северодонецка Валентин Казаков сложил полномочия по состоянию здоровья. Об этом сообщила на заседании согласительного совета представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"Информирую вас о том, что глава Казаков также сложил с себя полномочия северодонецкого городского председателя по состоянию здоровья", - сказал он.

Луценко попросила спикера ВР Андрея Парубия включить на этой пленарной неделе проект постановления о перевыборах в Северодонецке.

Она также напомнила, что проект постановления о перевыборах горсовета Северодонецка уже давно находится в Верховной Раде.

Напомним, 2 июня 2016 года сообщалось, что суд тогда восстановил в должности мэра Северодонецка Валентина Казакова.