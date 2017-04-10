Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Фото В Одессе произошла потасовка "патриотов" и "куликовцев": задержан 21 человек

Фото В Одессе произошла потасовка "патриотов" и "куликовцев": задержан 21 человек

<span class="label red">Фото</span> В Одессе произошла потасовка "патриотов" и "куликовцев": задержан 21 человек
Фото: Думская

Националисты заявляют, что их оппоненты высказывали сепаратистские идеи

10.04.17 486
0000

В Одессе возле памятника Неизвестному матросу в парке Шевченко между активистами патриотических организаций и их оппонентами, которые пришли на возложение цветов в честь 73-й годовщины освобождения города от нацистских захватчиков, произошла небольшая потасовка. Об этом пишет местное издание Думская.

"Патриоты пытались спровоцировать "куликовцев" (пророссийские активисты, - ред.). До драки не дошло. Полиция не дала конфликту развиться. Шестерых активистов задержали", - отмечает издание.

После задержания шестерых активистов возле памятника Неизвестному матросу произошла еще одна потасовка. На это раз полиция задержала около 15 активистов. Также задержали одного человека от "куликовцев". При себе у одного из задержанных нашли дымовые шашки и газовый баллончик.

Пресс-служба ВО "Свобода" сообщает, что среди задержанных есть представители этой политсилы и общественной организации "Сокол". Националисты заявляют, что их оппоненты высказывали сепаратистские идеи. 

Фото: Думская

Напомним, в Одессе накануне 2 мая ожидается достаточно высокий уровень террористической угрозы

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Из Одессы до Стамбула теперь можно добраться на паромеВ Одессе задержали юного торговца людьмиПолиция поймала троих парней, ограбивших ювелирный магазин на 850 тыс. грн

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 3221
  2. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 12592
  3. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 8503
  4. Долгожданный безвиз. Что нужно знать, отправляясь в ЕС 1795
  5. Социология Мордора: орки против Путина 1968
  6. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 5654
  7. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 22941
  8. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 3296
  9. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 33699
  10. Мир в когтях свободы. 10 лучших композиций месяца 665
  1. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 5171 / 22941
  2. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 2369 / 33699
  3. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 2246 / 12592
  4. Спросите себя сами. 7 вопросов, которые помогут выявить фейковую дружбу 1888 / 2431
  5. Социология Мордора: орки против Путина 1366 / 1968
  6. Из Одессы до Стамбула теперь можно добраться на пароме 1157 / 1573
  7. Мимо Земли 19 апреля пролетит большой астероид 1140 / 1384
  8. В понедельник станет теплее 1027 / 1192
  9. АТО: эпицентром боевых действий остается приморское направление 1005 / 1120
  10. Летай, подешевело. Почему украинский туристический рынок накрыла волна банкротств 925 / 4887
  1. Нацкомиссия отменила абонплату за газ 58 / 31392
  2. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 36 / 22941
  3. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 29 / 12592
  4. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 13 / 33699
  5. Спросите себя сами. 7 вопросов, которые помогут выявить фейковую дружбу 9 / 2431
  6. Министр обороны Литвы рассказал о поставках летального оружия в Украину 9 / 13200
  7. Пасхальный тур. 10 самых интересных церквей Украины 6 / 1141
  8. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 6 / 3296
  9. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 4 / 3915
  10. Менеджер здоровья. Павел Ковтонюк о госпитальных округах, электронных рецептах и "чёрной" врачебной кассе 4 / 2846
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.