В Одессе возле памятника Неизвестному матросу в парке Шевченко между активистами патриотических организаций и их оппонентами, которые пришли на возложение цветов в честь 73-й годовщины освобождения города от нацистских захватчиков, произошла небольшая потасовка. Об этом пишет местное издание Думская.

"Патриоты пытались спровоцировать "куликовцев" (пророссийские активисты, - ред.). До драки не дошло. Полиция не дала конфликту развиться. Шестерых активистов задержали", - отмечает издание.

После задержания шестерых активистов возле памятника Неизвестному матросу произошла еще одна потасовка. На это раз полиция задержала около 15 активистов. Также задержали одного человека от "куликовцев". При себе у одного из задержанных нашли дымовые шашки и газовый баллончик.

Пресс-служба ВО "Свобода" сообщает, что среди задержанных есть представители этой политсилы и общественной организации "Сокол". Националисты заявляют, что их оппоненты высказывали сепаратистские идеи.









Фото: Думская

Напомним, в Одессе накануне 2 мая ожидается достаточно высокий уровень террористической угрозы.